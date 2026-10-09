Sicurezza a Salerno, i commercianti incontrano il comandante dei carabinieri Senatore e Li Bovi a colloquio con il colonnello Corinaldesi: "Massima collaborazione"

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, un incontro istituzionale tra i vertici dell’Associazione "Commercianti Uniti Salerno" e il nuovo comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Andrea Corinaldesi.

La delegazione dell'associazione, guidata dal presidente Sabatino Senatore e dal segretario Amedeo Li Bovi, ha promosso l'iniziativa per rivolgere un caloroso benvenuto in città al Colonnello e per avviare un confronto costruttivo sulle principali tematiche legate al tessuto commerciale salernitano, con un focus prioritario sul tema della sicurezza urbana e del presidio del territorio.

"L'incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e disponibilità. Il colonnello Corinaldesi ha ascoltato con grande attenzione le istanze, le esigenze e le osservazioni portate dal presidente Senatore e dal segretario Li Bovi a tutela degli esercenti locali - fanno sapere dall'associazione -. A testimonianza della volontà di strutturare un dialogo costante e operativo, il comandante provinciale ha già preannunciato che nei prossimi giorni convocherà nuovamente il presidente Senatore per formalizzare la presentazione degli ufficiali in servizio presso la caserma di via Duomo. Un passaggio fondamentale che permetterà all’Associazione Commercianti Uniti di contare su un canale di contatto diretto ed efficace con i rappresentanti dell’Arma che operano quotidianamente sul campo nel cuore della città di Salerno".

«Ringraziamo il colonnello Corinaldesi per la disponibilità e l'attenzione mostrata nei confronti della nostra categoria», ha dichiarato il presidente Sabatino Senatore a margine della visita. «La presenza costante e il dialogo aperto con le forze dell'ordine sono indispensabili per garantire serenità a chi lavora e vive la città ogni giorno».