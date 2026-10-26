Allergologia, prestigioso riconoscimento per Asl Salerno e ospedale Battipaglia Il titolo di "Centro di eccellenza" per il professore Patella e l'Azienda sanitaria

L’ASL Salerno e la UOC di Medicina Interna a indirizzo Respiratorio e Immuno-Allergologico dell’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, diretta dal professore Vincenzo Patella, hanno ricevuto il titolo di “WAO Center of Excellence”, importante riconoscimento internazionale conferito dalla World Allergy Organization.

Il premio è stato ritirato da Patella e dal direttore sanitario dell’ASL Salerno, Primo Sergianni, su delega del direttore generale, Gennaro Sosto.

Un riconoscimento che premia non soltanto il lavoro di un reparto, ma una precisa visione strategica e l’impegno concreto della Direzione aziendale nel promuovere qualità delle cure, ricerca e innovazione. Un traguardo che porta la sanità salernitana al centro della mappa internazionale dell’Allergologia - si legge nella nota dell'Asl di Salerno -. Il conferimento si è svolto nell’ambito del 38° Congresso Nazionale SIAAIC, ospitato a Salerno dal 23 al 25 ottobre, che ha riunito oltre 750 iscritti e i massimi esperti del settore, con la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo, tra cui una significativa delegazione della Società Latino-Americana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Tre giornate di altissimo profilo scientifico, con simposi e sessioni dedicate alle principali problematiche di salute delle persone affette da patologie allergiche, immunologiche e respiratorie, tra cui asma e rinite. Accanto al confronto scientifico, spazio anche alla prevenzione con screening gratuiti per le malattie allergiche e respiratorie, aperti alla popolazione nella mattinata di domenica 25 ottobre, in collaborazione con l’ASL Salerno e l’Associazione Misericordia. Con il riconoscimento WAO, Battipaglia e l’ASL Salerno diventano un punto di riferimento internazionale per la cura, la ricerca e la formazione in Allergologia, confermando il valore delle professionalità e delle competenze presenti nella sanità pubblica del nostro territorio", conclude lòa nota dell'Azienda sanitaria salernitana.