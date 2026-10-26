Ascea inaugura il nuovo impianto di illuminazione per la tutela delle tartarughe Il provvedimento per contemperare efficienza e tutela degli animali

Si terrà martedì 27 ottobre 2026 alle 11.30, a Marina di Ascea, l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione consapevole realizzato lungo il tratto costiero della Scogliera, uno degli habitat più importanti della Campania per la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella riduzione dell’inquinamento luminoso, con l’obiettivo di coniugare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici con la tutela degli ecosistemi costieri. In occasione dell’inaugurazione saranno liberati in mare Tonino e Mattiele, due esemplari di tartaruga marina curati e riabilitati presso il Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dotati di trasmettitori satellitari, che consentiranno di monitorarne gli spostamenti e approfondire la conoscenza delle rotte migratorie della specie.

L’intervento rientra nel progetto LIFE TURTLENEST, coordinato da Legambiente e finanziato dal programma LIFE dell’Unione europea, con la Stazione Zoologica Anton Dohrn come referente scientifico e la Regione Campania come partner istituzionale. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Ascea, da anni impegnato nel monitoraggio e nella tutela delle nidificazioni lungo il proprio litorale, e al contributo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il percorso di mitigazione dell’inquinamento luminoso ha interessato inizialmente le strutture balneari e le attività turistiche della Scogliera, con la sostituzione dei corpi illuminanti, per poi proseguire con l’adeguamento dell’illuminazione stradale e della nuova pista ciclopedonale. Il progetto illuminotecnico, ideato da Chiara Carucci di Noctua, prevede soluzioni studiate per contenere la dispersione della luce verso la spiaggia e il mare, attraverso sorgenti a luce calda con temperatura di colore di 2700 K, intensità controllata e orientamento mirato.

L’inquinamento luminoso costituisce una pressione ambientale spesso sottovalutata, capace di interferire con i comportamenti e i cicli biologici di numerose specie. Le tartarughe marine sono particolarmente vulnerabili: dopo la schiusa, i piccoli si orientano grazie alla luminosità naturale dell’orizzonte marino, mentre le luci artificiali possono disorientarli, spingendoli verso l’entroterra e aumentando i rischi per la loro sopravvivenza. Anche le femmine adulte possono subire interferenze durante la fase di deposizione delle uova.

«La presenza delle tartarughe marine lungo il nostro litorale rappresenta un patrimonio naturale che abbiamo il dovere di tutelare. Con questo intervento compiamo un passo concreto, adeguando l’illuminazione alle esigenze di protezione della specie e conciliando la salvaguardia ambientale con la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. È un esempio di come la sostenibilità debba tradursi in scelte amministrative e interventi sul territorio. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca e associazioni, che ringrazio per il lavoro svolto», dichiara Stefano Sansone, sindaco del Comune di Ascea.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno condiviso per la conservazione della Caretta caretta, specie simbolo degli ecosistemi mediterranei e sempre più presente con le proprie nidificazioni lungo le spiagge del Cilento. La collaborazione tra amministrazioni, ricerca scientifica e associazioni consente di tradurre le conoscenze scientifiche in azioni concrete, capaci di migliorare la qualità degli habitat e promuovere una gestione più sostenibile delle aree costiere.

Con questo intervento, Ascea conferma l’attenzione verso la tutela del proprio patrimonio naturale, dimostrando come innovazione, pianificazione e collaborazione possano contribuire a rendere gli spazi pubblici più rispettosi dell’ambiente, senza rinunciare alla loro fruibilità.

Il Comune di Ascea ringrazia Castaldi, per il contributo all’ottimizzazione dell’impianto attraverso la dimmerazione differenziata prevista dal progetto, e Velia Elettro Impianti, per la professionalità e la collaborazione nelle fasi di test e realizzazione dell’intervento.