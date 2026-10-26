Accesso abusivo al sistema informatico: sospeso ufficiale giudiziario Misura interdittiva per un anno nei confronti dell'indagato, finito nel mirino della Polizia

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di un ufficiale giudiziario in servizio al Tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo è gravemente indiziato di accesso abusivo al sistema informatico del dominio nazionale "Giustizia". Il provvedimento è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura Distrettuale, la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che coordina l'inchiesta.

COSA EMERGE DALLE INDAGINI

Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe usato le credenziali informatiche assegnategli per il proprio incarico per eseguire comandi finalizzati ad aumentare i propri privilegi di accesso. Avrebbe inoltre creato un ulteriore account, con il quale avrebbe svolto attività di ricognizione e mappatura dell'infrastruttura digitale.

LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE TECNICHE

Gli accertamenti sono stati condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania Basilicata e Molise e dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno. Le indagini hanno permesso di ricostruire le condotte contestate e di documentare l'interesse dell'indagato per contenuti formativi online altamente specialistici. Questi riguardavano le tecniche per aumentare i privilegi associati al proprio account, con l'obiettivo di acquisire i poteri di amministratore del dominio "Giustizia". Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'indagato avrebbe poi eseguito attività coerenti con questo scopo.

INTERDIZIONE PER UN ANNO E ORDINE DI SERVIZIO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il provvedimento dispone l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La misura arriva in un contesto in cui il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore era già intervenuto. Dopo aver saputo dell'esistenza delle indagini, aveva adottato in via cautelare un ordine di servizio per impedire all'indagato di usare i personal computer. Lo aveva assegnato a mansioni che non comportassero l'accesso diretto ai sistemi informatici. La Procura definisce questa decisione "molto opportuna e tempestiva".