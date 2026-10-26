Scafatese, limitazioni nella trasferta con l'Inter U23 Blocco del Casms per i residenti in provincia di Salerno

Limitazioni per il tifo gialloblu. Su determinazione del CASMS, per la gara Inter Under 23 – Scafatese in programma domani alle ore 14.30, le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno (chi aveva in precedenza acquistato il tagliando sarà contattato dal circuito per informazioni sul rimborso). I biglietti del settore ospiti (Distinti Ospiti) sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket ed on-line. Il costo del settore ospiti è di € 10,00 (la vendita terminerà alle ore 19 di lunedì 26 ottobre).