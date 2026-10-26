Restyling Arechi, De Luca: "Eliminato ogni dubbio, ora serve correre"

Il sindaco: "Vogliamo gli Europei 2032. Salernitana? Si ritrovi valore nazionale"

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Salerno.  

Vincenzo De Luca arriva nei pressi del cantiere dello Stadio Arechi e annuncia: "Si potrà correre per gli Europei 2032". Poi il primo cittadino si sofferma sul progetto: "Abbiamo eliminato ogni dubbio, dobbiamo correre e rispettare il cronoprogramma. Anche al Volpe stiamo correndo per risolvere il problema legata ai tifosi ospiti. Noi vogliamo avere due impianti per spostare la Salernitana al Volpe e lavorare all'Arechi altrimenti non si fa in tempo e non bastano i soldi".

La battuta sulla Salernitana non manca con la speranza di un rilancio del progetto granata: "Non dico che debba essere una squadra di valore europeo ma almeno italiano". Infine la chiosa sul Palazzetto dello Sport: 'Continuiamo anche a procedere anche per il Palazzetto dello Sport: si sta creando il polo dello sport. Avremo 6200 posti sia per eventi sportivi che spettacolari". 

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