A Vietri la posa della prima pietra del nuovo parcheggio multipiano Il sindaco De Simone: infrastruttura fondamentale per la mobilità e la vivibilità del territorio

Si è tenuta questa mattina la posa della prima pietra dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via Vessicchio, nell’area adiacente la sede dell’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare, infrastruttura che influirà non poco sul sistema di mobilità a Vietri e destinata a cambiare in meglio la vivibilità del capoluogo e delle sue frazioni.

Dall’opera in via di realizzazione all’ingresso della Costiera Amalfitana nasceranno oltre 200 posti auto a rotazione, 25 stalli, 87 box e 45 posti moto, tutti raggiungibili da una rampa con una rotatoria d’ingresso. A seguire verrà realizzato anche il parcheggio nei pressi dell’uscita autostradale che prevede altri 109 posti auto a rotazione e 10 posti per autobus turistici. Un’infrastruttura che consentirà, anche grazie alla presenza vicina della stazione ferroviaria Vietri sul Mare - Amalfi, di offrire nel tempo un efficace sistema di scambio intermodale di mobilità.

Per il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone si tratta di una giornata storica: «Finalmente, dopo oltre 15 anni, partiamo con i lavori del parcheggio multipiano presso le scuole medie Pinto. È un'opera importante, strategica, che guarda al futuro del territorio. Ci vorrà del tempo, sicuramente, per finire e realizzare almeno tre anni, ma questo significherà portare economia sul territorio ma soprattutto dare una risposta concreta ai cittadini, a coloro che vivono a Vietri e che hanno difficoltà a trovare posto auto. La nostra intenzione, come amministrazione, sarà chiudere le strade cittadine ai non residenti e di rendere Vietri capoluogo e la Marina zona a traffico limitato solo per i residenti. Chi verrà a Vietri a godersi il mare troverà posto con i nuovi parcheggi ma non intaserà più la frazione Marina. Questo è qualcosa che in cui l'amministrazione ha creduto, crede e continueremo a portare avanti e sicuramente porteremo a termine».

Anche il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Angela Infante indica gli obiettivi dell’amministrazione: «Non è solo un parcheggio è una visione di un paese più moderno. Per troppo tempo Vietri ha sofferto l'emergenza sosta. Oggi diamo una risposta concreta ai nostri residenti, ai nostri commercianti e alle migliaia di turisti che scelgono ogni anno di visitare il paese della ceramica. Un'opera che renderà Vietri più moderna, vivibile e accessibile, nel pieno rispetto del piano di mobilità sostenibile della Costiera Amalfitana».

I lavori sono realizzati dalla Cincotti Costruzioni per conto della Vietri Parking, società concessionaria. «Desidero ringraziare tutti, innanzitutto il sindaco e tutta l'amministrazione che ci hanno sempre accompagnato, seppur nelle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nel corso di questi anni. – ha dichiarato Alfredo Cincotti – Vi assicuro che sotto il profilo amministrativo e autorizzativo un'opera di questo genere, soprattutto in questo contesto territoriale, non è un percorso semplice da intraprendere e da ultimare con successo. E che come avete potuto vedere, oggi abbiamo finalmente dato abbiamo dato l'inizio ai lavori. Per entrambi i lotti ci vorranno circa 800 giorni che ci consentiranno di realizzare circa 350 posti auto a rotazione con 87 box auto in vendita per i residenti e 16 posti auto sempre in vendita a disposizione sia dei residenti che dei non residenti. Il secondo lotto, invece, quello in prossimità dello svincolo autostradale, oltre ai previsti 109 posti auto a rotazione, fungerà da infrastruttura di interscambio con la realizzazione di circa 10 posti per autobus».