LIVE | Picerno-Salernitana 1-0, la diretta web del match

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La diretta testuale di Picerno-Salernitana

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Franco, Maseli; Kanoute, Bianchi, Pugliese; Abreu. A disposizione: Coppola, Cortese, Egharevba, Esposito, Maiorino, Nocerino, Oliviero, Pecci, Perri, Pistolesi, Scravaglieri, Tolovan. Allenatore: Di Deo

SALERNITANA (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, Vitale, Villa; Cardoni; D'Ursi, Lescano. A disposizione: Cevers, Zoia, Capuano, Del Pin, De Boer, Djibril, Longobardi, Boncori, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate - assistenti: Capriuolo e Cantatore. IV uomo: Di Reda. FVS: Martinelli

RETI: 33' pt Gemignani (P)

NOTE. Angoli: 1-3.

46' - Duplice fischio.

45' - 1' di recupero.

40' - Trema ancora la Salernitana: errore difensivo dei granata, Kanoute entra in area e calcia, Galeotti respinge ed evita il 2-0.

33' - GOL PICERNO - Ripartenza lucana: Abreu entra in area e calcia, Galeotti respinge, l'attaccante rimette al centro di testa per Gemignani che a volo deposita in fondo al sacco.

25' - Bianchi dalla distanza, palla deviata da Tascone termina in angolo.

19' - Ancora Salernitana: cross dalla sinistra di Anastasio, la palla arriva a Tascone che calcia alto.

16' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo: Marcone respinge il tiro di Lllano. Sulla ripartenza è Kanoute a sfiorare il gol per il Picerno in contropiede, tiro di poco a lato.

16' - Lescano prova a girarsi in area di rigore, tiro deviato in angolo

14' - Ancora Picerno: cross dalla sinistra, Abreu stacca di testa ma colpisce debole tra le braccia di Galeotti.

11' - Maselli crea, Bianchi tenta la conclusione dalla distanza ma senza inquadrare la porta.

3' - Ci prova Kanoute sulla destra, cross bloccato da Galeotti.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre in campo.