LIVE | Picerno-Salernitana 1-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Picerno-Salernitana
PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Franco, Maseli; Kanoute, Bianchi, Pugliese; Abreu. A disposizione: Coppola, Cortese, Egharevba, Esposito, Maiorino, Nocerino, Oliviero, Pecci, Perri, Pistolesi, Scravaglieri, Tolovan. Allenatore: Di Deo
SALERNITANA (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, Vitale, Villa; Cardoni; D'Ursi, Lescano. A disposizione: Cevers, Zoia, Capuano, Del Pin, De Boer, Djibril, Longobardi, Boncori, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi
ARBITRO: Frasynyak di Gallarate - assistenti: Capriuolo e Cantatore. IV uomo: Di Reda. FVS: Martinelli
RETI: 33' pt Gemignani (P)
NOTE. Angoli: 1-3.
46' - Duplice fischio.
45' - 1' di recupero.
40' - Trema ancora la Salernitana: errore difensivo dei granata, Kanoute entra in area e calcia, Galeotti respinge ed evita il 2-0.
33' - GOL PICERNO - Ripartenza lucana: Abreu entra in area e calcia, Galeotti respinge, l'attaccante rimette al centro di testa per Gemignani che a volo deposita in fondo al sacco.
25' - Bianchi dalla distanza, palla deviata da Tascone termina in angolo.
19' - Ancora Salernitana: cross dalla sinistra di Anastasio, la palla arriva a Tascone che calcia alto.
16' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo: Marcone respinge il tiro di Lllano. Sulla ripartenza è Kanoute a sfiorare il gol per il Picerno in contropiede, tiro di poco a lato.
16' - Lescano prova a girarsi in area di rigore, tiro deviato in angolo
14' - Ancora Picerno: cross dalla sinistra, Abreu stacca di testa ma colpisce debole tra le braccia di Galeotti.
11' - Maselli crea, Bianchi tenta la conclusione dalla distanza ma senza inquadrare la porta.
3' - Ci prova Kanoute sulla destra, cross bloccato da Galeotti.
1' - Fischio d'inizio.
Squadre in campo.
IL PRE-GARA. La Salernitana alle 20.30 sfida il Picerno in trasferta per l'undicesimo turno del girone C. Cosmi deve fare i conti con le assenze di Djamanca, Achik, La Gumina, Gyabuaa e Heinz. Nonostante l'emergenza il tecnico dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2, lanciando dal 1' l'ex Cardoni alle spalle di D'Ursi e Lescano. In difesa fiducia a Pieraccini, Celiento e Anastasio con Llano e Villa sulle corsie esterne di centrocampo e Vitale (preferito a De Boer) accanto a Tascone.