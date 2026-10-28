Trattori in marcia su Salerno: "Se muore l'agricoltura, cosa mangerete?" Nuova giornata di protesta contro il carovita ed i rincari del carburante

Chiedono sostegno, finanziamenti e prezzi più bassi per salvaguardare le proprie attività. Ad una settimana dalla protesta del blocco dei tir, gli agricoltori sono tornati a far sentire la propria voce anche in provincia di Salerno. Un corteo di una cinquantina di trattori, partito in mattinata da Battipaglia, ha raggiunto intorno alle 12.45 piazza della Concordia a Salerno. Ad aprire la sfilata un trattore con una bara nel rimorchio. "Se muore l'agricoltura, cosa mangerete?", l'interrogativo lanciato dalla categoria a cui si sono aggiunti anche allevatori e pescatori. Al termine del corteo è iniziato un dibattito sui temi della protesta. I manifestanti, inoltre, indirizzeranno una lettera al Prefetto, Francesco Esposito per rimarcare le richieste da avanzare al Governo.

I manifestanti chiedono un intervento forte (moratoria, ristrutturazione e abbattimento) sull'indebitamento, che pesa sulle aziende per effetto degli investimenti realizzati nel tempo non remunerati dagli andamenti di mercato e le crisi, lo stop ai trattati di libero scambio e applicazione delle clausole di salvaguardia per bloccare le importazioni selvagge nelle filiere maggiormente esposte alle azioni di dumping economico e sociale, il potenziamento e la realizzazione piena delle misure sulla tracciabilità, sulla determinazione dei costi produttivi, un prezzo minimo garantito al campo e gli interventi di contrasto alle pratiche sleali, la messa in campo di misure straordinarie di mitigazione e di soluzione di emergenze ambientali che colpiscono le aree rurali (siccità, pressione della fauna selvatica) premiando la conversione agro ecologica, e un intervento di abbattimento dei costi produttivi (input, carburanti, energia).