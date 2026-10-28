Eboli, scontro auto-camion: trauma cranico per un uomo È stato trasportato in ospedale in codice rosso

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in via Sandro Pertini ad Eboli.

Per cause in corso di accertamento, un camion e un'autovettura si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo.

Immediato l'intervento del 118. La Centrale Operativa ha attivato la Pubblica Assistenza VO.P.I. Volontari Pronto Intervento di Pontecagnano Faiano.

Sul posto è giunta in pochi minuti l'ambulanza con equipaggio VOPI che ha prestato i primi soccorsi al ferito, un uomo, che presentava un trauma cranico.

Stabilizzato sul posto, l'autista è stato trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Eboli – "Ospedale Maria Santissima Addolorata per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.