Salernitana, il casting per la panchina continua: risale Toscano Nuove valutazioni al Mary Rosy, presente anche l'ad Pagano. Si cerca la quadra sul nome

Lunghe riflessioni. Le consultazioni in casa Salernitana sulla scelta del nuovo allenatore continuano. Dopo il summit di ieri sera fra il patron Danilo Iervolino, il direttore sportivo Daniele Faggiano e il direttore operativo Gennaro Alfano, si continua la caccia a chi raccoglierà l’eredità di Serse Cosmi, esonerato nel primo pomeriggio di martedì. Riflessioni che sono continuate anche questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy. Nel quartier generale di Pontecagnano Faiano anche l’amministratore delegato Umberto Pagano. Confronto con la squadra e poi nuove valutazioni.

Risale Toscano

La corsa sembra a quattro: Mimmo Toscano è il grande nome con contatti anche nelle ultime ore ma chiede garanzie economiche e un contratto di diciotto mesi. Il ds Faggiano vorrebbe affidarsi ad un allenatore che conosce benissimo la categoria. Serve però il via libera di tutte le parti in causa. Ed è per questo che si guarda ad altri profili. In tal senso, Emanuele Troise e Fabio Prosperi appaiono i profili ideali, giovani emergenti in categoria e con pretese non da capogiro. Nella serata di ieri contatti anche con Vito Di Bari, fresco di esonero dal Casarano. Le sorprese sono dietro l’angolo. Intanto, nuova doppia seduta guidata da Giuseppe Scurto. L’ipotesi regno ad interim dell’ex vice di Cosmi resta sul tavolo.