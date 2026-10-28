Salerno, a Lungomare Colombo arriva il "Salva Pedone" In corso l'installazione di un attraversamento pedonale sperimentale per l’aumento della sicurezza

Da oggi e fino a venerdì 30 ottobre, sul Lungomare Colombo altezza civ. 3, ci saranno i lavori per installare un sistema innovativo - denominato “Salva Pedone” - di attraversamento pedonale sperimentale per l’aumento della sicurezza e la riduzione del pericolo di incidenti. Una volta completata l'installazione, l'attraversamento pedonale sperimentale rimarrà in funzione per un anno.



L’impianto ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza per i pedoni e ridurre il rischio di incidenti mediante l’utilizzo di dispositivi innovativi ad alta visibilità e tecnologie di

rilevamento automatico della presenza pedonale.



Nell’ambito delle iniziative per migliorare la sicurezza stradale, il Comune di Salerno ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione all’installazione del sistema sperimentale di attraversamento pedonale intelligente.

Al termine della sperimentazione, gli esiti e i dati raccolti dovranno essere trasmessi al MIT per le valutazioni sull’eventuale omologazione definitiva dell’impianto ai sensi del Codice della Strada.



Di giorno, al passaggio degli utenti il sistema attiva il lampeggio color ambra dei marker stradali posizionati all'interno del manto stradale, necessari ad avvisare i conducenti dei veicoli della presenza in strada di pedoni; attiva i lampeggianti a led, presenti sul lato delle colonnine e nei cartelli stradali rivolti verso i veicoli, per avvisare i conducenti della presenza di pedoni.

Di sera, per una maggiore visibilità, al passaggio degli utenti si attivano anche: i led giallo ambra delle colonnine per facilitare la visibilità dei pedoni; le barre a led giallo ambra delle strisce pedonali luminose che illuminano il pedone dal basso, rendendolo più visibile ai conducenti; i pannelli a led presenti nei cartelli stradali luminosi. Al termine dell'attraversamento il sistema torna in posizione di stand-by.