Baronissi: camion contro cavalcavia, riaperto il Raccordo Avellino-Salerno

RIiaperta in entrambe le direzioni la A2 "Autostrada del Mediterraneo" al km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dopo l'impatto di un mezzo meccanico trasportato su carrellone contro il cavalcavia.
Personale Anas sul posto
Il personale Anas è intervenuto sul posto mettendo in sicurezza la struttura e rimuovendo le parti di travi danneggiate rimaste in bilico.
Sequestro e controlli
La parte superiore del cavalcavia, di competenza del Comune di Salerno, è stata posta sotto sequestro.
Il coordinamento
Lavoro svolto in stretto coordinamento tra Anas, Polizia Stradale di Eboli, del Comando Provinciale di Salerno e Protezione Civile, con il coordinamento della Prefettura di Salerno.
Circolazione ora regolare in entrambe le direzioni.