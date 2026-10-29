Baronissi: camion contro cavalcavia, riaperto il Raccordo Avellino-Salerno

In entrambi i sensi di marcia dopo ore di caos

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Baronissi.  

RIiaperta in entrambe le direzioni la A2 "Autostrada del Mediterraneo" al km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dopo l'impatto di un mezzo meccanico trasportato su carrellone contro il cavalcavia.

Personale Anas sul posto

Il personale Anas è intervenuto sul posto mettendo in sicurezza la struttura e rimuovendo le parti di travi danneggiate rimaste in bilico.

Sequestro e controlli 

La parte superiore del cavalcavia, di competenza del Comune di Salerno, è stata posta sotto sequestro.

Il coordinamento 

Lavoro svolto in stretto coordinamento tra Anas, Polizia Stradale di Eboli, del Comando Provinciale di Salerno e Protezione Civile, con il coordinamento della Prefettura di Salerno.

 

Circolazione ora regolare in entrambe le direzioni.

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