Aeroporto Salerno, la Filt Cgil: "Esame superato ma servono le infrastrutture" Appello alle istituzioni: "Accelerare i lavori e mettere in campo una strategia turistica"

L'aeroporto di Salerno sta superando il banco di prova dell'aumento dei voli dovuto alla chiusura di Capodichino. Ma per le organizzazioni sindacali è necessario migliorare e rafforzare le infrastrutture. Un pensiero evidenziato in una nota a firma congiunta dalla segretaria generale della Filt Cgil, Carmen Morra e dal responsabile del dipartimento Trasporto Aereo, Gianluca Petrone.

"La FILT CGIL di Salerno esprime soddisfazione per la crescita dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, per gli investimenti realizzati e per la capacità organizzativa dimostrata da GESAC e da tutte le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente contribuiscono al funzionamento e allo sviluppo dello scalo. Tuttavia, proprio alla luce delle prospettive di crescita dell'aeroporto, riteniamo necessario lanciare un forte grido d'allarme su una questione che desta crescente preoccupazione: il ritardo nello sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti con il territorio", si legge nella nota.

"Non basta aumentare i voli e attrarre nuove compagnie aeree se, contemporaneamente, non si garantiscono collegamenti moderni, efficienti e accessibili. È indispensabile accelerare sul prolungamento della metropolitana fino all'aeroporto, sul potenziamento dei collegamenti ferroviari, sulla realizzazione di accessi viari adeguati, sul miglioramento degli svincoli autostradali e dei raccordi con la tangenziale e sulla costruzione di un sistema integrato di trasporto pubblico che colleghi lo scalo alle principali destinazioni turistiche".

Di qui l'apppello rivolto alle istituzioni. "Rivolgiamo pertanto un appello alla Regione Campania, ai Comuni interessati, agli enti competenti e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti affinché si passi dalla programmazione alla concreta realizzazione delle opere, accelerando procedure, investimenti e cantieri. Ma la nostra preoccupazione non riguarda soltanto le infrastrutture. Un aeroporto rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo economico, occupazionale e turistico, a condizione che il territorio sia pronto a valorizzarla - proseguono i rappresentanti della Filt Cgil -. Occorre una strategia condivisa di promozione e accoglienza turistica che coinvolga Salerno, la Costiera Amalfitana, la Costiera Sorrentina, il Cilento e tutte le aree interne della provincia, valorizzandone il patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed enogastronomico. I Comuni devono diventare protagonisti di questo percorso, investendo nell'attrattività dei propri territori, nei servizi, nella mobilità e nella capacità di accogliere i visitatori durante tutto l'anno. Non possiamo limitarci a portare i turisti in aeroporto. Dobbiamo creare le condizioni affinché possano raggiungere, conoscere, vivere e scegliere i nostri territori".

"Come FILT CGIL riteniamo che questa sfida riguardi anche il futuro dell'occupazione. Lo sviluppo aeroportuale e turistico deve tradursi in nuove opportunità di lavoro stabile, qualificato, sicuro e dignitoso".

«Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità dell'Aeroporto di Salerno e continuiamo a sostenerne con convinzione la crescita – dichiarano Carmen Morra, segretaria generale della FILT CGIL Salerno, e Gianluca Petrone, Responsabile del Dipartimento Trasporto Aereo FILT CGIL Salerno – ma oggi sentiamo il dovere di richiamare tutte le istituzioni alle proprie responsabilità. Non possiamo permetterci che un'infrastruttura strategica come questa cresca senza che il territorio sia pronto ad accompagnarla».

«Il nostro è un grido d'allarme, ma anche un appello alla responsabilità collettiva: bisogna accelerare, fare sistema e trasformare questa grande opportunità in sviluppo reale per l'intera provincia e per la Campania. Perché un aeroporto può aprire le porte al mondo, ma spetta al territorio essere pronto ad accoglierlo».