La Scafatese sogna, Facciolo ci crede: "Così possiamo fare strada" I canarini salgono al terzo posto e si godono il momento d'oro: "Intelligenza e sacrificio"

Un successo rotondo, fotografia ideale del momento da sogno della Scafatese. I canarini abbattono anche l'Audace Cerignola, si prendono il terzo posto in classifica e ora non vogliono più fermarsi. Anche mister Facciolo si gode il momento da urlo dei suoi gialloblu: "Quando incontriamo squadre come il Cerignola che giocano con tre punte dobbiamo far lavorare un esterno d'attacco. Dambros è stato un elemento fondamentale nell'economia della gara ma che racconta di quanto questo gruppo abbia fame di sacrificarsi. Siamo stati impeccabili, siamo andati oltre le difficoltà, con una prestazione qualitativamente straordinaria, mettendo in campo fisicità e intelligenza. I ragazzi devono festeggiare nella giusta maniera e martedì ritornare a lavoro per la gara di Potenza. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e dobbiamo continuare a marciare".

Nodo infortuni

Tanti però i problemi anche in ottica fomazione, con una rosa ridotto all'osso: "Preferisco avere più soluzioni piuttosto che essere in tredici, quattordici. Palmieri ha avuto un problema muscolare nell'allenamento di ieri mattina. Non potevamo rischiarlo. Anche Ortisi: lui ha un trauma distorsivo. Lunedì ci saranno altri esami per entrambi".