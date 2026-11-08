Salernitana Primavera, il pari col Pisa (0-0) ferma l'emergenza I granatini strappano un punto al Troisi di Giffoni Valle Piana. Foglia Manzillo respira

La Salernitana Primavera conquista un punto al termine di una gara equilibrata e combattuta contro il Pisa. Allo stadio “Troisi” di Giffoni Valle Piana, nell’ottava giornata del campionato Primavera 2, i granatini di mister Antonio Foglia Manzillo impattano 0-0 contro la formazione toscana al termine di una sfida tattica e fisica. Per la Salernitana arriva anche il primo clean sheet stagionale, frutto di una prestazione attenta e solida in fase difensiva. Con il pareggio odierno, i granatini accorciano di un punto sul Cosenza, sconfitto 1-0 sul campo dello Spezia, portandosi a due lunghezze dai calabresi, fermi a quota 4 punti. La Primavera tornerà in campo dopo la sosta sabato 21 novembre, ancora al “Troisi” di Giffoni Valle Piana, per un’altra importante sfida contro lo Spezia.

La partita

Il primo squillo del match arriva al 6’. Mainardi raggiunge il fondo sulla corsia sinistra e serve all’indietro Ribechini che calcia di prima intenzione con il destro dal limite dell’area, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Al 22’ il Pisa si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Lucarelli calcia a colpo sicuro di controbalzo con il destro, ma Kaba è provvidenziale e salva sulla linea di porta di testa. La Salernitana risponde al 24’: una palla verticale tra le linee raggiunge Barba che fa da sponda per Leotta. Il numero 10 granata calcia di prima intenzione dal limite dell’area sfiorando il palo. Al 33’ ancora Pisa pericoloso da calcio d’angolo. Dalla destra arriva un cross sul secondo palo per Bendinelli che prova la conclusione, questa volta è Margiore a intervenire nei pressi della linea di porta e a salvare la Salernitana. La prima frazione di gioco termina a reti bianche, con le due squadre attente a non concedere spazi e capaci di rendersi pericolose soprattutto sui calci piazzati.

In avvio di ripresa, al 9’, il Pisa torna a minacciare la porta granata ancora sugli sviluppi di un corner. Lucarelli svetta di testa nel cuore dell’area ma Cataldo compie un intervento decisivo, allungandosi e deviando il pallone nuovamente in calcio d’angolo. La Salernitana mantiene ordine e compattezza, chiudendo gli spazi e concedendo poco agli avversari nelle azioni manovrate. I granatini provano anche a cercare la soluzione dalla distanza, ma senza riuscire a trovare il colpo decisivo. Nel finale arriva la più grande occasione della partita per la Salernitana. Al 90’ Cuomo batte una punizione centrale dalla trequarti e mette una palla morbida in area: Di Martino fa da torre e rimette il pallone al centro dove Paudice arriva in spaccata e calcia dal cuore dell’area di rigore, la conclusione sfiora il palo e termina sul fondo. Dopo quattro minuti di recupero Russo fischia tre volte e sancisce la fine della gara, il match termina 0-0.

Le parole di Foglia Manzillo

Tira un sospiro di sollievo Foglia Manzillo dopo settimane di riflessioni: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché stiamo dando continuità nelle prestazioni. Su otto gare abbiamo sbagliato solo quella di sabato scorso a Cosenza. Nelle prime tre partite non eravamo ancora pronti per affrontare questo campionato. Poi col lavoro ededizione la squadra è migliorata a vista d’occhio, dal secondo tempo del Benevento in poi, ripeto, abbiamo sbagliato solo controil Cosenza. Oggi un’altra prova gagliarda, è la prima volta che terminiamo col clean sheet e di questo siamo contenti. La classifica io non la guardo, non mi interessa. Ci prendiamo per buono questo punto e una grande gara di concentrazione e abnegazione, nel finale potevamo anche vincerla e riprenderci quello che abbiamo lasciato col Palermo. Negli ultimi minuti ho avuto l’impressione che il Pisa fosse più stanco di noi, abbiamo creato due situazioni in area di rigore molto pericolose ma non siamo riusciti a concretizzare, è stato un peccato ma va bene così”.