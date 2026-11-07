Salerno, si riaccendono le Luci d'Artista: 31 opere e 4 videomapping Stasera il sindaco Vincenzo De Luca ha dato il via all'evento

La città di Salerno si illumina e dà ufficialmente il via alla magia del Natale. Il sindaco Vincenzo De Luca ha inaugurato questo pomeriggio le Luci d'Artista, giunte alla XXI edizione: un percorso di installazioni luminose che attraversa il centro cittadino, il lungomare e i quartieri della zona orientale. Trentuno le principali opere distribuite in diversi punti della città, quattro i videomapping sulle facciate di Palazzo Genovese, Palazzo Sant'Agostino, Teatro Verdi e Liceo Torquato Tasso. Un viaggio tra arte, fantasia e suggestioni natalizie che quest'anno punta anche sull'innovazione digitale e sull'accessibilità.

Tra le installazioni più suggestive le fiabe nella villa comunale, con Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Hansel e Gretel, il sistema solare in piazza Flavio Gioia, le meduse luminose in piazza Sant'Agostino e la colonia di pinguini sugli scogli del lungomare Trieste. Spazio anche alle creazioni artistiche, con le opere di Enrica Borghi, Luca Pannoli, Eduardo Giannattasio che trasformano strade e piazze in un itinerario diffuso di luci e colori.

La novità di questa edizione è un sistema integrato di fruizione digitale che accompagna il visitatore alla scoperta delle installazioni e del patrimonio culturale cittadino. Attraverso i QR code collocati sui totem delle opere e sulle cartine ufficiali, sarà possibile accedere al portale Cultura Salerno, dove sono disponibili descrizioni, approfondimenti, caratteristiche tecniche e contenuti multimediali. Dodici gli audio-racconti dedicati ad altrettante installazioni e altrettanti video nella lingua dei segni italiana per rendere l'esperienza più accessibile, e in lingua straniera per i turisti. Non soltanto un percorso tra le luminarie, ma anche un'occasione per scoprire Salerno attraverso sei itinerari tematici: da quello completo delle Luci d'Artista a Natale in luce, pensato per le famiglie, fino a Luci senza confini, dedicato all'inclusione, Luci d'amare, che racconta il rapporto tra la città e il mare, e Luci tra i quartieri, con un percorso nella zona orientale tra Torrione, Pastena e Mercatello.