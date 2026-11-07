Salerno, incubo finito: ritrovato il carabiniere Vincenzo Santoro Il carabiniere è stato ritrovato a Napoli in buone condizioni

Dopo oltre 24 ore di ricerche, è stato ritrovato a Napoli il carabiniere Vincenzo Santoro. Il militare, si apprende da fonti investigative, sta bene. L'allarme era scattato nel pomeriggio di venerdì. Il 50enne, dopo aver affidato ai social un lungo e duro sfogo legato a questioni personali, aveva fatto perdere le sue tracce.

Le ricerche sono partite nell'immediato e hanno visto impegnate decine e decine di uomini tra carabinieri, vigili del fuoco e Capitaneria di Porto. Venerdì sera era stato fatto alzare anche un elicottero che aveva sorvolato a bassa quota la zona orientale della città. In giornata le ricerche sono proseguite sulla spiaggia di Torrione e nello specchio d'acqua antistante, sia con l'ausilio dell'elicottero che di droni e motovedette. In tanti, anche attraverso i social, hanno inviato messaggi di vicinanza. In serata, poi, la bella notizia: Santoro è stato ritrovato e sta bene, ponendo fine all'angoscia di una città che ha seguito con il fiato sospeso la sua vicenda.