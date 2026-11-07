Scafatese-Audace Cerignola 4-1: poker da urlo e terzo posto in classifica Vittoria schiacciante dei campani che si prendono il podio

Nonostante le tantissime assenze per infortunio e con Toscano che sconta l’ultima giornata di squalifica la Scafatese non abbassa l’attenzione e, anzi, riesce a confezionare un vero e proprio capolavoro imponendosi per 4-1 contro l’Audace Cerignola, una delle formazioni più in forma del girone. Un'affermazione pesantissima per i canarini che salgono per una notte al terzo posto in classifica.

Mister Facciolo prova a far fronte alle tante defezioni partendo con Forte tra i pali, difesa a quattro con Guerra, Scognamiglio, Suhs e Novella, confermando il centrocampo di Bari e inserendo nel settore offensivo Dambros per l’indisponibile Palmieri.

Sul prato in erba naturale del Guariglia di Agropoli le migliori indicazioni arrivano proprio dagli innesti: ad andare in rete, infatti, sono proprio gli uomini chiamati a sostituire i compagni non al massimo della condizione; nella prima frazione, infatti, trovano la via del gol Suhs prima, tornato titolare dopo il problema fisico di Bacchetti, e poi De Chiara, alla seconda da titolare. A inizio secondo tempo, inoltre, si sblocca anche Lucas Dambros, chiamato a non far rimpiangere Ciro Palmieri. Dopo il gol di Gambale per gli ospiti è Michele Emmausso a calare il poker che vale il definitivo 4-1 e anche il sorpasso in classifica ai pugliesi.