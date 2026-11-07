Inter U23-Salernitana 1-0, Di Bari: "Basta parole, non c'è serenità" Il tecnico amaro: "So che la gente è stanca ma dobbiamo lavorare. Puniti da blackout"

"Siamo sotto un treno". Vito Di Bari ha commentato Inter Under 23-Salernitana 1-0: “Abbiamo impattato bene sulla partita, creando tanto nei primi 20’. Ora ti pesa. Andare in vantaggio cambierebbe tutto. Dopo il gol annullato siamo andati in blackout. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, però le abbiamo mancate. Il risultato dice altro e ti fa male. Non meritavamo la sconfitta.

Sulle scelte iniziali

Abbiamo fatto bene nei primi 25’, così come chi ha subentrato ha dato tanto. Non serve trovare colpevoli. Ora stiamo subendo situazioni di duelli, sbagliando tanto come i gol clamorosi, non siamo lucidi.

Troppi gol sbagliati

Se si sbaglia il gesto tecnico, come colpire il pallone, ti fa capire che non c’è lucidità. Anche nel primo tempo, così come col Savoia, abbiamo sbagliato tanto. Non abbiamo altra strada. So che la gente è stanca ma ora dobbiamo lavorare. Le parole non servono, basta proclami.

Sulla squadra

E’ dispiaciuta, sono sotto un treno. Devono trovare la forza, sono professionisti. Ora dobbiamo essere attenti alla classifica ma la squadra deve ritrovarsi. Ci manca la scintilla e al primo errore prendi gol. Poi qualcosa concedi quando ti butti in avanti alla disperata. Adesso è un problema mentale, non di numeri e di moduli. Capisco che dall’esterno è impossibile avere serenità ma dobbiamo cercare di trovare energie”.