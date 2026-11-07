LIVE | Inter U23-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Inter Under 23-Salernitana

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Jakirovic; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Marello; Mosconi, Charlys; Zuberek. A disp: Taho, Raimondi, Cerpeletti, Tosto, Stante, Donato, Re Cecconi, Aidoo, Mancuso, Sorino, D’Agostino, Garonetti, Fumagalli. All: Vecchi

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano, Heinz, Anastasio; Achik, Tascone, De Boer, Villa; D’Ursi, Lescano. A disp: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Celiento, Boncori, Del Pin, Longobardi, Vitale, Cardoni, Bevilacqua. All: Di Bari

ARBITRO: Recchia di Brindisi - assistenti: Cocomero e Galluzzo. IV uomo: Vailati. FVS: Nechita

RETI: 41' pt Charlys (I)

NOTE. Ammoniti: Kaczmarski (I), Villa (S), Anastasio (S). Angoli: 1-0. Recupero: 3' pt

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo con l'Inter Under 23 avanti 1-0.

45' - 3' di recupero.

43' - Risponde la Salernitana: sponda di Lescano per Villa che calcia dal limite, Melgrati respinge.

41' - GOL INTER UNDER 23 - Bovio serve in area Charlys che batte Galeotti. Stavolta il gol del nerazzurro è buono.

39' - Niente rigore per l'Inter.

38' - L'Inter si gioca la prima card: chiesto un rigore per un possibile tocco di mano di Heinz.

37' - Inter pericolosissimo: punizione di Marello che si stampa sul palo, Heinz salva su Zuberek, poi Llano sbarca la strada a Prestia.

30' - Annullato il gol dell'Inter Under 23 per un tocco di mano di Fiordilino in avvio d'azione.

28' - Check in corso per un possibile fallo di mano di Fiordilino.

27' - GOL INTER UNDER 23 - Errore difensivo della Salernitana: Heinz si fa superare da Zuberek, Galeotti respinge ma la palla arriva a Charlys che deposita in fondo al sacco a porta vuota.

25' - Ammonito Anastasio.

23' - La Salernitana trova il gol con un colpo di testa di Lescano ma il gioco era già fermo: la palla era uscita sul cross di Achik.

22' - Tiro velenoso dalla distanza di Achik, Melgrati respinge.

22' - La Salernitana spreca una buona chance: Villa serve in area Lescano che manca la battuta a rete.

17' - Mosconi penetra in area di rigore dopo aver vinto un contrasto con Heinz ma Galeotti in uscita riesce ad anticiparlo.

14' - Ammoniti Kaczmarski e Villa.

12' - Ancora Salernitana: Anastasio serve Tascone al centro dell'area che da buona posizione spara alto.

11' - Salernitana ancora viva nella metà campo nerazzurra, tiro a giro di D'Ursi che esce di poco.

10' - Ci prova la Salernitana con Llano che calcia da posizione defilata, la palla sbatte sul palo. Ma la posizione dell'argentino era irregolare.

4' - Errore in fase di ripartenza di De Boer, Zuberk apre per Mosconi, il tiro viene contrastato e deviato in angolo da Capuano.

2' - Subito Salernitana pericolosa: Achik inventa per D'Ursi che controlla, entra in area ma spara alto da buona posizione.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

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IL PRE-GARA. Due novità nell'undici titolare della Salernitana nel match contro l'Inter Under 23. Capuano torna titolare al centro della difesa con Heinz, in mediana è De Boer a far coppia con Vitale. Per il resto tutto invariato. Davanti a Galeotti spazio a Llano, Capuano, Heinz ed Anastasio. Achik e Villa saranno gli esterni con Tascone e De Boer in mediana. Avanti tocca ancora a Lescano e D'Ursi.