Salerno in ansia per Vincenzo Santoro, il carabiniere scomparso nel nulla Ricerche nella zona di Torrione anche con l'ausilio di droni e di un elicottero

A Salerno sono in corso da ieri le ricerche di Vincenzo Santoro, carabiniere 50enne di cui non si hanno notizie dalle 14 di venerdì.

A lanciare l'allarme sui social è stata la Fit Cisl che ha invitato tutti alla mobilitazione. "Condivido la foto del fratello di un collega, che da oggi, 6 novembre, alle ore 14:00, risulta irreperibile e non si hanno più sue notizie", si legge nel post. "Chiedo a tutti la massima collaborazione, se qualcuno lo ha visto, dovesse incontrarlo o avesse qualsiasi informazione utile, è pregato di contattarmi immediatamente oppure di rivolgersi direttamente alle Forze dell'Ordine. Vi chiedo gentilmente di condividere questo messaggio il più possibile, anche in altri gruppi, affinché possa raggiungere più persone".



Nella serata di venerdì è stato fatto alzare anche un elicottero dei carabinieri che ha perlustrato tutta la zona orientale della città.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. In questa fase carabinieri, vigili del fuoco e Capitaneria di Porto, anche con l'ausilio di droni e motovedette, si stanno concentrando nell'area della spiaggia di Torrione.

