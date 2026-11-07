Scafatese-Audace Cerignola, le probabili formazioni: out Bacchetti e Toscano Facciolo senza due leader ma rilancia: "Mi aspetto una grande prova"

Una sfida d'alta quota. La Scafatese si aggrappa al fattore Guariglia per dare continuità all'ottimo pari ottenuto a Bari e dare nuovo slancio alla rincorsa playoff. Ad Agropoli alle ore 17.30 va in scena uno scontro diretto per la zona altissima di classifica. Contro l'Audace Cerignola, attualmente terzo in classifica, i canarini vogliono ritornare al successo. Facciolo deve fare i conti con le assenze di Bacchetti e Toscano, con Scognamiglio e De Chiara favoriti. Davanti c'è ancora Volpicelli.

Le parole di Facciolo

Il prepartita di Facciolo: "Tre partite in una settimana credo che pesino a qualunque squadra. Quello che abbiamo fatto questa settimana è che abbiamo cercato di recuperare delle energie e di diminuire i carichi di lavoro per poter arrivare alla gara pronti con una squadra fresca. Ma a Bari dal mio punto di vista la squadra visivamente stava benissimo perché poi abbiamo visto i dati e sono stati chiaramente confortevoli per quanto riguarda chi ha giocato le tre partite. Abbiamo avuto delle risposte positive, altrimenti non vai a Bari e fai 4-5 ripartenze da 70 metri portando 4-5 giocatori. Poi si può analizzare dopo la lucidità che ci è mancata. Il Cerignola è una squadra che ha vinto 3 delle ultime 4 gare, Già questo fa pensare allo spessore di questa squadra, che è al quarto anno di Lega Pro. C'è da aspettarsi una gara difficile. Durante la settimana abbiamo lavorato per chiaramente cercare di andare a mettere in difficoltà il Cerignola e mi aspetto una grande prestazione da parte nostra".

Scafatese-Audace Cerignola, le probabili formazioni:

SCAFATESE (4-2-3-1): Forte; Guerra, Scognamiglio, Suhs, Novella; Brunet, De Chiara; Palmieri, Proia, Emmausso; Volpicelli. All. Michele Facciolo.

AUDACE CERIGNOLA ( 3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti, Miranda; Boccadamo, Moreso, Cretella, Volpe; Vitale, D’Orazio; Gambale. All. Raimondo Catalano.