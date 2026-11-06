Salerno, elicottero dei carabinieri sorvola la zona orientale a bassa quota Sarebbero in corso le ricerche di una persona dispersa

Serata movimentata a Salerno dove, secondo le prime informazioni raccolte, sono in corso le ricerche di una persona dispersa. In tanti, a partire dalle 21,30, hanno notato un elicottero dei carabinieri mentre sorvolava la zona orientale della città a bassa quota e con il faro acceso.

Una presenza segnalata anche attraverso i social dove in tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo ed il perché della presenza del velivolo. A quanto pare, nonostante la pioggia ed il clima non ottimale, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei carabinieri per supportare le attività di ricerca di una persona che risulterebbe dispersa.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli né quale sia stato l’esito dell’attività che in queste ore sta vedendo impegnati gli uomini dell’Arma nella zona orientale della città di Salerno. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.