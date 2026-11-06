Basket, il battipagliese Poeta esonerato dall'Olimpia Milano Lascia dopo aver vinto uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa

Un momento nero, le tante sconfitte e un percorso di crescita stoppatosi sul più bello. Peppe Poeta aveva raccontato delle difficoltà della sua Olimpia Milano. Nel pomeriggio la doccia fredda: il coach nativo di Battipaglia è stato esonerato. Di seguito, la comunicazione ufficiale: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. La squadra è stata affidata “ad interim” a Coach Marco Ramondino che la guiderà nella partita di domenica prossima".