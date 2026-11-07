Inter Under 23-Salernitana, le probabili formazioni: c'è De Boer Alle ore 14:30, i granata sfidano i giovani nerazzurri: Di Bari si affida a Lescano e D'Ursi

Dall'Inter all'Inter...Under 23. La Serie C fa brutti scherzi. La Salernitana avrebbe voluto riaprire volentieri il cassetto dei ricordi, tirare fuori i precedenti con i senior nerazzurri, lontani appena due anni fa. Ed invece la Bersagliera, tre stagioni dopo, si ritrova addirittura in serie C, a scendere in campo a Sesto San Giovanni con l'Under 23 dei nerazzurri (fischio d'inizio alle ore 14:30). Anzi, i giovanotti terribili del club meneghino avanzano i granata in classifica, con quest'ultimi chiamati a dare un segnale per ritornare in zona playoff, rompere il tabù esterno e scacciare la crisi.

Le scelte di Di Bari

Il tecnico pugliese ripartirà dal 4-4-2 ma con due novità dal 1'. In difesa ci sarà Longobardi nel ruolo di terzino destro, lasciando così Llano libero di poter agire sia da esterno offensivo che offrendo maggiore copertura in mezzo al campo. In mediana ci sarà anche De Boer con Tascone, mentre Achik traslocherà a sinistra, con alle spalle Villa. Davanti conferme per D'Ursi e Lescano.

Inter Under 23-Salernitana, le probabili formazioni:

Inter Under 23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Tosto; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Charlys, Marello; Fumagalli, Zuberek. Allenatore: Vecchi.

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Longobardi, Celiento, Heinz, Villa; Llano, Tascone, De Boer, Achik; Lescano, D’Ursi. Allenatore: Di Bari.