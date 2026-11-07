Settore giovanile Salernitana: la Primavera cerca riscatto, riposo per U17 e U15 Granatini in campo col Pisa, l'Under 16 sfida il Giugliano

Weekend di impegni importanti per il settore giovanile della Salernitana. In campo Primavera, Under 16 e le formazioni dell’attività di base Under 14 e Under 13, mentre Under 17 e Under 15 osserveranno un turno di riposo. La Primavera di mister Foglia Manzillo scenderà in campo sabato 7 novembre alle ore 11:30 allo stadio “Troisi” di Giffoni Valle Piana per l’ottava giornata del campionato Primavera 2. Avversario di turno sarà il Pisa. I toscani occupano attualmente il dodicesimo posto in classifica con 6 punti e sono reduci dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Bari. Una sfida chiave soprattutto per il futuro del tecnico granata, in bilico dopo una partenza difficile.

Dopo la settimana di sosta, torna in campo anche l’Under 16 di mister Landi. I ragazzi classe 2011 saranno impegnati sabato 7 novembre alle ore 18:30 sul campo del Giugliano, presso lo stadio “Raffaele Paudice” di San Giorgio a Cremano. I granatini arrivano al derby da primi della classe con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate e sono reduci da due vittorie consecutive contro Audace Cerignola e Casarano. Alle loro spalle, a quota 11 punti, ci sono Sorrento e Bari. Proprio i pugliesi sono stati finora l’unica squadra capace di fermare la formazione della Bersagliera, con lo 0-0 maturato alla terza giornata di campionato.

Fine settimana di campionato anche per l’attività di base. La formazione Under 14 di mister Antonio Iannone sarà impegnata nella quarta giornata domenica 8 novembre alle ore 10:30 allo stadio “Zoccola” di San Cipriano Picentino, dove affronterà la Cavese. Scenderà in campo invece sabato 7 novembre l’Under 13 di mister Gabriele Barletta. I granatini sfideranno la Casertana alle ore 17:00 presso il “Nuovo Centro Sportivo Casignano”, nel match valido anch’esso per la quarta giornata di campionato.

Non scenderanno invece in campo nel weekend l’Under 17 di mister Criscuolo e l’Under 15 di mister Fortunato, entrambe ferme per un turno di riposo. Le due formazioni torneranno protagoniste domenica 15 novembre, quando saranno impegnate entrambe in trasferta sul campo del Potenza.