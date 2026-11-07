Salernitana, Lescano e D'Ursi a caccia del primo gol esterno L'argentino è a quota tre reti. Un solo squillo per l'ex Sorrento. Le gioie tutte all'Arechi

Una sfida importante. La Salernitana deve lanciare un segnale. La trasferta in casa dell'Inter Under 23 ha un sapore particolare per la Bersagliera. Lo sa bene Vito Di Bari che pretende dai granata una reazione ma soprattutto indicazioni sul percorso iniziato appena otto giorni fa. Servirebbe tempo ma la classifica impone una scossa, per una Salernitana addirittura nella parte destra della classifica, lontanissima dalla vetta.

Serve la scossa

Ci si affida anche ai bomber. Senza La Gumina infortunato e ancora capocannoniere della squadra granata, l'attacco si aggrappa a Lescano e D'Ursi. L'argentino ha salvato a tempo scaduto Di Bari da una sconfitta all'esordio sulla panchna della Salernitana che sarebbe stata dolorosissima. Una rete su rigore per cancellare una prova incolore. Lescano è a quota tre gol, due su rigore e uno su azione, ma fin qui si è acceso solo all'Arechi. L'obiettivo minimo è la doppia cifra, lontana ma possibile iniziando ad esultare anche in giro per l'Italia

Più concretezza

Serve maggiore incisività sotto porta invece per D'Ursi, autentico punto di forza della Salernitana per la sua caparbietà e per gli infiniti movimenti senza palla che ne fanno un riferimento per il gioco granata. Un lavoro oscuro che lo porta a peccare di lucidità in area di rigore. Un solo gol in stagione per l'ex Sorrento, sbloccatosi nel derby con la Scafatese. Ora serve uno spunto dei suoi per riaccendere i granata e rompere il digiuno esterno.