Salernitana, la squadra evita i tifosi. E ora un ‘rischio’ da non sottovalutare I calciatori evitano i supporters che fischiano e contestano. La classifica dice 'zona playout'

I fischi sono fortissimi. A Sesto San Giovanni sembrava di giocare in casa. Nemmeno la benzina extra del calore della propria gente è servita alla Salernitana per scuotersi, riprendere l’Inter Under 23. In Lombardia arriva il quarto ko stagionale ma il bilancio ora è pesantissimo: appena tre vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Un percorso da squadra in lotta per i playout. Così come proprio la classifica attuale racconta. Un rischio, quello di non guardarsi indietro, che questa Salernitana non può proprio permettersi di evitare.

Tutti negli spogliatoi

A fine gara è arrivata la contestazione da più angoli dello stadio, pieno di tifosi granata. Speravano in un rilancio delle ambizioni, come testimoniato dall’inizio della sfida. Poi i granata si sono spenti, sono andati sotto, hanno provato a rincorrere come spesso succede ma senza fortuna. A fine gara invece i calciatori hanno evitato i tifosi, sotto le noe del coro: “Andate a lavorare”. Una situazione che ora preoccupa, spaventa. E la Salernitana procede in un’involuzione preoccupante.