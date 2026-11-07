Inter U23-Salernitana 1-0, Capuano: "Dobbiamo guardarci le spalle, ai tifosi.." Il difensore non ci gira intorno: "Va tutto male, la colpa è di tutti"

Un ritorno amaro. Marco Capuano ha commentato Inter Under 23-Salernitana 1-0: “Sappiamo che non si può dominare sempre nei 90’. Ci sono momenti in cui bisogna difendere tutti insieme, perché subiamo gol alla prima occasione utile. E’ fondamentale riuscire a resistere così come andare in svantaggio e rimontare. Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana. Ci manca il gol, ci lecchiamo le ferite ma stiamo seguendo il mister e lo faremo ancora nelle prossime settimane. Vogliamo vincere, vogliamo dominare e questa situazione non ci piace. Va tutto male, dobbiamo cercare di stare uniti e lavorare. Non c’è altra strada. La colpa è di tutti. Le idee del mister richiedono tempo. Ora serve fiducia e anche vincere”.

Sulla classifica

“Dobbiamo guardarci alle spalle. Siamo una squadra forte ma a volte i nomi non bastano. Quando entri in un tunnel devi cambiare mentalità e pensare da squadra che lotta per la salvezza. Poi con un filotto ti rimetti in corsa. Ora non ci gira niente, dobbiamo ragionare sul concreto”.

Sui tifosi

“Ci sta che in un momento in difficoltà la piazza possa contestare. Il momento è difficile, il gruppo lo sa ma è motivato ad uscire da questo momento. A loro chiediamo scusa, dobbiamo uscirne insieme”.

Sul rientro

“Ho avuto questo problema muscolare al polpaccio a settembre. L’ho superato, adesso mi sono messo a disposizione. Mi sento pronto”.