Inter U23-Salernitana 1-0, Vecchi: "In C il blasone non basta" Il tecnico nerazzurro: "Vittoria meritata. Granata hanno potenziale ma non basta"

Un successo pesantissimo sotto gli occhi del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta. Stefano Vecchi ha commentato Inter Under 23-Salernitana 1-0: “Abbiamo sofferto l’impatto e l’irruenza della Salernitana in avvio. Poi quando ci siamo sciolti e ci siamo liberati dalla tensione abbiamo fatto indubbiamente un’ottima gara, facendo una buona prova. Nel finale siamo stati bravi a soffrire nel finale quando la Salernitana si è riversata in avanti. Si tratta di un’altra prova importante, dopo il successo di Catania. Stiamo crescendo, siamo contenti perché ce la stiamo giocando alla pari con tutte.

Salernitana? Non si può dare un giudizio, il mister Di Bari è arrivato da poco. Sulla squadra parliamo di un ottimo potenziale, squadra con valori ma che soffre e lascia campo agli avversari. Noi siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto e colpire. Il potenziale è da big, con un allenatore che mette in campo una squadra propositiva. Questa è una categoria dove il nome e il blasone non conta, anzi ti mette pressione. Bisogna essere ancora più bravi, non è sempre facile.

Episodio arbitrale sul gol di Lescano? Non lo so, ero da un’altra parte".