Sarno piange Irma, oggi l'ultimo saluto: "Vivrai per sempre nei nostri cuori" Nel pomeriggio i funerali, il ricordo della scuola che frequentava

Tutta la comunità di Sarno è rimasta sgomenta per il tragico incidente che, nella notte tra venerdì e sabato, ha spezzato la vita della giovane Irma. La 17enne era in auto con il fidanzato quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada, impattando prima contro un muretto sul lato sinistro della carreggiata e poi ribaltandosi. Per la giovane non c'è stato nulla da fare. Ferito ma non in pericolo di vita il ragazzo che era alla guida della vettura.

Nel pomeriggio la comunità di Sarno si fermerà per dare l'ultimo saluto alla 17enne. La cerimonia funebre si terrà alle 16.30 nella chiesa di San Teodoro Martire. In segno di lutto e rispetto, diverse iniziative e attività in programma nel fine settimana sono state annullate.

Toccante il ricordo dell'istituto Fermi, scuola che la 17enne frequentava. "Con il cuore spezzato e in profondo silenzio. La nostra comunità scolastica è stata sconvolta da una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: la perdita tragica di una nostra studentessa, di una nostra figlia", si legge nel post. "Irma, della classe IV B ITC, ci ha lasciati nel modo più inaspettato e doloroso, lasciando nello sgomento l’intera città di Sarno. Volata via a soli 17 anni, Irma porta con sé i suoi sogni intatti, la sua bellezza e una giovinezza che avrebbe dovuto essere soltanto un inno alla vita. Il suo dolce ricordo e il suo sorriso vivranno per sempre nel cuore di tutti noi. Di fronte a un dolore così immenso, avvertiamo il bisogno di fermarci a riflettere su quanto sia prezioso e, al tempo stesso, fragilissimo il dono della vita. A 17 anni è naturale e bellissimo sentirsi invincibili, aprirsi al mondo con entusiasmo e guardare al futuro senza paura; ma la strada sa essere spietata e ci ricorda, nel modo più duro, l'importanza di proteggerci e prenderci cura gli uni degli altri, sempre.

In questo momento di incommensurabile dolore, la dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale dell’I.I.S. "Enrico Fermi" di Sarno si stringono in un forte, commosso abbraccio alla famiglia di Irma e a tutti i suoi cari.

Un pensiero d'affetto speciale e un abbraccio infinito vanno alle studentesse e agli studenti della classe IV B ITC, già duramente provati in passato da un’altra simile tragedia. Sappiate che non sarete lasciati soli. La scuola è al vostro fianco, pronta a sostenervi, ad ascoltarvi e a camminare con voi in questo buio profondo. Ciao Irma, che la terra ti sia lieve".

