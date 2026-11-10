Fonderie Pisano, rischio licenziamenti: operai in corteo a Roma Nella giornata del vertice al ministero delle Imprese e del Made in Italy

Una corsa contro il tempo per trovare una soluzione per le Fonderie Pisano. Il futuro dell'opificio di via Dei Greci - e dei circa cento lavoratori impegnati - è appeso ad un filo, dopo il braccio di ferro tra Regione Campania e proprietà sulla riconversione della produzione attraverso l'utilizzo di forni elettrici.

In queste ore le maestranze hanno organizzato un corteo a Roma, in concomitanza con il tavolo tecnico convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Governo cerca una soluzione di mediazione che possa garantire il futuro dello stabilimento di Fratte ma anche la tutela della salute dei residenti della zona e dei vicini comuni della Valle dell'Irno.

La priorità immediata è evitare i licenziamenti, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali per poter sostenere il reddito di operai e famiglie.

A regime, però, l'impegno più importante è trovare una soluzione definitiva alla vertenza che si trascina da troppo tempo: delocalizzazione dell'opificio in una sede idonea e riconversione industriale per ridurre l'impatto ambientale della produzione.