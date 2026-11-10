Medico trovato morto in casa, i carabinieri indagano sulla tragedia Al momento non si esclude alcuna ipotesi: il professionista lavorava al Pronto soccorso di Sarno

E' stata sequestrata la salma del medico trovato morto in casa nel suo appartamento di via Barbazzano a Pagani. Il professionista, in servizio presso l'ospedale di Sarno, non rispondeva a familiari e conoscenti.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza paganese, che sono entrati in casa insieme al personale del 118. All'interno è stato trovato il corpo senza vita del medico.

Al momento non si esclude alcuna pista investigativa: il caso ora è all'attenzione della Procura di Nocera Inferiore, che dovrà decidere se disporre l'autopsia.

La notizia del decesso ha suscitato profondo cordoglio sia a Pagani che a Sarno, dove il professionista era impegnato nel Pronto soccorso dell'ospedale. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze per chiarire gli ultimi momenti della vita dell'uomo. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona.