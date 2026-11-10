"Giornate della Scuola Medica Salernitana": tutto pronto per il grande evento Presentati i contenuti dell'iniziativa giunta quest'anno alla 25esima edizione

Si terrà venerdì 13 e sabato 14 novembre la XXV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Il doppio appuntamento prevede, il 13 novembre alle 15.30 nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti agli Albi in Medicina e Odontoiatria e la consegna dei “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana”. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 9.00, nella Sala conferenze dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno si terrà il convegno dal tema “Etica e bioetica: dal pensiero filosofico alla pratica clinica”.

La cerimonia di consegna dei premi, il 13 novembre, sarà introdotta dal presidente dell’OMCeO Salerno, Giovanni D’Angelo, e dal rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio. Sette i premiati: prof. Generoso Andria, pediatra e genetista, professore emerito presso l'Università Federico II di Napoli, Premio alla Carriera; Medici Senza Frontiere, Premio Medico dell’anno; prof. Jacopo Troisi, Presidente della Fondazione European Institute of Metabolomics, Premio alla Ricerca; prof. Giorgio Zanchin, già direttore della Clinica neurologica dell’Università di Padova e della Scuola di specializzazione in Neurologia, Premio Storia della Medicina; Laura Berti, caporedattrice del TG2, curatrice responsabile e conduttrice della rubrica del TG2 “Medicina 33”, Premio Giornalismo scientifico. E ancora, nell’ambito del settore odontoiatrico: prof. Leonardo Trombelli, Premio per la Ricerca in odontoiatria; dott. Mauro Merli, Premio alla Carriera in odontoiatria. A seguire, si terrà il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati all’Università di Salerno e iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. I nuovi medici e odontoiatri presteranno il solenne giuramento che segna il loro ingresso nella professione. La cerimonia di premiazione e il Giuramento di Ippocrate saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell’OMCeO Salerno (Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Salerno).

Sabato 14 novembre, con inizio alle ore 9, presso la sala conferenze dell’OMCeO Salerno, si terrà il convegno dal titolo “Etica e bioetica: dal pensiero filosofico alla pratica clinica”. La proporzionalità delle cure, la gestione del fine vita, le direttive anticipate di trattamento (DAT), l’equità nell’accesso alle risorse sanitarie: sono questi alcuni dei temi che saranno trattati in modo da offrire, attraverso un approccio metodologico rigoroso e multidisciplinare, gli strumenti per affrontare alcune delle tematiche più delicate della medicina moderna. Al convegno interverranno: don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana (CEI); Alessia Maccaro, ricercatrice di Filosofia Morale Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II; Guido Giustetto, medico di Medicina generale, presidente OMCeO Torino; prof. Elisabetta Pulice, componente Gruppo di ricerca BioDiritto Università di Trento, consulente FNOMCeO per il codice deontologico; Generoso Andria, pediatra e genetista, professore emerito presso l'Università Federico II di Napoli; Corrado Lembo, già procuratore della Repubblica di Salerno; Francesco Paolo Adorno, professore ordinario in Filosofia Morale dell’Università di Salerno; Giusy Acerra, dirigente responsabile UOSD Cure Palliative Area Nord e Hospice Salerno-Pagani Dipartimento Governo Clinico ASL Salerno; Giuseppe Ferrantino, direttore f.f. UOC Coordinamento cure primarie ASL Salerno.

«Sono trascorsi 25 anni da quando, nel 2000, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno diede vita alle Giornate della Scuola Medica Salernitana. Questa iniziativa unisce, quest’anno, il ricordo del grande valore storico della Scuola Medica Salernitana con le nuove sfide e le conseguenti nuove domande etiche che il mondo scientifico oggi pone – dichiara il presidente Giovanni D’Angelo - L’edizione di quest’anno, infatti, si interroga sull’etica e sulla bioetica non solo come corredo teorico dell’agire medico ma come fondamento della pratica clinica quotidiana. Perché, anche in presenza delle nuove tecnologie a disposizione, il medico si ritrova a dover prendere decisioni spesso delicate e difficili cercando di tenere insieme le nuove possibilità offerte dalla tecnica e il rispetto della dignità dell’uomo».