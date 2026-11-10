Sostenibilità, inclusione sociale e solidarietà: si alza il sipario su "Rinata" Il recupero dei materiali tessili: l'iniziativa di Salerno Pulita e fondazione "La Crisalide"

Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e solidarietà trasformando materiali tessili destinati al conferimento in nuove opportunità di riscatto e autonomia.

È stato presentato questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, "Rinata", l'iniziativa promossa da Salerno Pulita e dalla Fondazione La Crisalide in Rete ETS, culminata con la firma del protocollo d'intesa che sancisce la collaborazione tra i due enti.

Il progetto prevede il recupero e il riuso di tessili raccolti attraverso i Centri Mobili di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita. I materiali vengono poi trasformati dalla Sartoria Sociale "Trame di Rinascita", laboratorio che forma e accompagna verso l'autonomia economica donne fuoriuscite da percorsi di violenza e accolte nelle case rifugio e nei centri antiviolenza della rete della Fondazione La Crisalide.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle attività dell'Ambito Sociale S5, con il Comune di Salerno ente capofila, e rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, servizi sociali, economia circolare e terzo settore, finalizzato a costruire percorsi concreti di inclusione e autonomia attraverso il lavoro.

I primi risultati concreti sono già arrivati. Le prime 50 borse realizzate nell'ambito del progetto sono state infatti commissionate dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, presieduto da Agnese Ambrosio. Le creazioni saranno donate nel corso dell'evento conclusivo che segnerà la chiusura del quadriennio di attività e iniziative promosse dal Comitato presso la Camera di Commercio di Salerno.

Ma "Rinata" non si limita alla produzione di borse. Il progetto si propone infatti come un vero e proprio marchio sociale, destinato a sviluppare una linea di oggetti e accessori realizzati attraverso il recupero creativo di materiali destinati al riuso. Un percorso che si avvale anche del contributo della stilista Valentina D'Alessandro, che accompagnerà la Sartoria Sociale nella progettazione e nello sviluppo di nuove creazioni, coniugando sostenibilità, artigianalità e innovazione.

«Questo progetto dimostra come le politiche sociali possano trasformarsi in opportunità concrete per le persone più fragili», ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto. «Attraverso Rinata sosteniamo percorsi di autonomia e inclusione che consentono alle donne accolte dalla rete antiviolenza di valorizzare competenze e talenti, costruendo una nuova prospettiva di vita».

«Riuso, sostenibilità e solidarietà trovano in questa iniziativa una sintesi perfetta», ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella. «Ogni tessuto recuperato diventa una risorsa e dimostra come la tutela dell'ambiente possa generare valore sociale e opportunità per l'intera comunità».

«Con la firma di questo protocollo consolidiamo un percorso che mette in rete cittadini, istituzioni e associazioni», ha spiegato l'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet. «I Centri Mobili di Raccolta e Riuso non sono soltanto strumenti per la corretta gestione dei materiali, ma luoghi attraverso i quali il riuso produce benefici ambientali e sociali tangibili per il territorio».

«La sartoria sociale non è semplicemente un laboratorio creativo», ha evidenziato la presidente della Fondazione La Crisalide in Rete ETS, Roberta Bolettieri. «Significa costruire autonomia economica per donne che hanno vissuto esperienze di violenza e che, proprio grazie a un lavoro e a una prospettiva di indipendenza, possono trovare la forza e il coraggio di uscire definitivamente da situazioni di abuso. Rinata rappresenta una concreta opportunità di riscatto. Ogni prodotto realizzato racconta una storia di rinascita e contribuisce a creare le condizioni perché altre donne possano riprendere in mano la propria vita e guardare con fiducia al futuro».

Il percorso proseguirà già il prossimo 14 novembre con un'importante iniziativa dedicata alla raccolta di nuovi materiali da destinare alla Sartoria Sociale. In occasione della tappa del Centro Mobile di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita nel quartiere Porto, nell'area del parcheggio adiacente il Ristorante Del Golfo, Salerno Pulita e la Fondazione La Crisalide in Rete lanceranno una raccolta speciale di cravatte.

I cittadini salernitani saranno invitati a donare in particolare questo accessorio, che sarà recuperato e trasformato in nuove creazioni artigianali nell'ambito del marchio Rinata, confermando come ogni oggetto possa avere una seconda vita e contribuire concretamente a sostenere percorsi di inclusione sociale, autonomia femminile e tutela ambientale.