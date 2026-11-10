Consiglio superiore dei lavori pubblici, entrano due docenti di Unisa Il riconoscimento per i professori Ciro Caliendo e Luciano Feo

I professori Ciro Caliendo e Luciano Feo - entrambi afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Ateneo - sono stati designati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quali componenti effettivi dell'organo.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rappresenta il massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, infrastrutture e governo del territorio. Dotato di autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, svolgendo un ruolo strategico nell'esame dei principali interventi infrastrutturali del Paese e nella definizione degli indirizzi tecnici e normativi del settore delle costruzioni.

Tra le sue principali competenze rientrano l'espressione di pareri sui progetti di opere pubbliche di rilevanza nazionale, l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, la promozione della sicurezza e della qualità delle infrastrutture, nonché le attività di qualificazione, certificazione e controllo dei materiali e dei prodotti da costruzione, svolte anche attraverso il Servizio Tecnico Centrale.

"Le due designazioni rappresentano un importante riconoscimento delle competenze scientifiche, professionali e accademiche maturate dai due docenti UniSA nel corso delle rispettive carriere, caratterizzate da un qualificato impegno nella ricerca, nella didattica e nello sviluppo delle conoscenze e delle metodologie dell'ingegneria civile. Al tempo stesso, esse testimoniano confermano il ruolo che l'Università di Salerno continua a ricoprire nei contesti istituzionali e tecnico-scientifici nazionali - si legge nella nota stampa dell'ateneo -. Il conferimento di questo nuovo incarico rafforza ulteriormente il legame tra il mondo accademico e le istituzioni dello Stato, valorizzando il contributo che la ricerca universitaria e le competenze scientifiche possono offrire nell'affrontare le grandi sfide del settore delle costruzioni, dalla sicurezza e resilienza delle infrastrutture all'innovazione tecnologica, dalla sostenibilità ambientale alla qualità delle opere pubbliche".