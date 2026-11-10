Trasportava in auto oltre 5 chili di droga: donna arrestata dalla Polizia Durante un controllo su strada sulla SS18, nei pressi dello svincolo con l'A3

Nella serata di venerdì 6 novembre la Polizia di Stato di Salerno, con personale della Squadra Mobile, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio una donna residente a Pontecagnano Faiano. Era stata trovata in possesso di cocaina al termine di un controllo del veicolo su cui viaggiava.

Il controllo è avvenuto a Pontecagnano Faiano, sulla SS18, nei pressi dello svincolo con l'autostrada A3. La donna è stata fermata mentre guidava un'auto intestata a una società di noleggio.

LA PERQUISIZIONE E IL SEQUESTRO

L'atteggiamento nervoso e irrequieto della conducente, che era sola in auto, ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo con una perquisizione d'iniziativa. I poliziotti hanno trovato e sequestrato cinque pani di cocaina, per un peso complessivo lordo di oltre 5 chili e mezzo.