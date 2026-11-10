Aversana invasa dai rifiuti, arrivano le telecamere contro gli inquinatori Parente: non solo bonifica e pulizia, ma anche controllo del territorio

Continua l'intervento strutturato dedicato al completo recupero del decoro e alla messa in sicurezza della Strada Aversana. Dopo anni di criticità irrisolte, viene messo in campo un piano organico basato sulla sinergia istituzionale tra gli enti preposti e i Comuni interessati, per affrontare in maniera definitiva l'incuria e il degrado che hanno a lungo penalizzato la viabilità locale.

Il piano prevede un doppio binario d’azione:

interventi di pulizia e manutenzione straordinaria, bonifica delle piazzole di sosta, taglio della vegetazione incolta ed eliminazione di micro-discariche abusive lungo l'intero tracciato;

prevenzione e contrasto all’inciviltà: installazione di un sistema capillare di telecamere di videosorveglianza e "fototrappole" ad alta definizione nei tratti maggiormente soggetti all'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

“Dopo troppi anni di attesa, interveniamo finalmente in maniera concertata e sinergica con le amministrazioni comunali del territorio” dichiara il presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. “Non si tratta di una semplice operazione isolata di pulizia, ma dell'avvio di un modello permanente di controllo e salvaguardia della Strada Aversana. L'installazione delle telecamere nei punti più a rischio è un segnale chiaro: tolleranza zero verso i gesti di inciviltà e cafoneria che deturpano il nostro paesaggio e mettono a rischio la sicurezza stradale e ambientale”.

Le telecamere installate consentiranno l'identificazione immediata e il sanzionamento dei responsabili dell’abbandono di rifiuti, fornendo alle forze dell'ordine e alla polizia locale uno strumento efficace di monitoraggio h24.