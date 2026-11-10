Scafatese, si fermano Palmieri e Ortisi In mattinata il club canarino impegnato nell'Integrity Tour

Esami strumentali in casa Scafatese, alle prese con la grana infortuni. Ciro Palmieri e Pasqualino Ortisi si sono sottoposti ad accertamenti per valutare l’entità dei rispettivi infortuni. Dagli accertamenti effettuati è emerso un’elongazione all’adduttore sinistro per Palmieri ed un trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Ortisi. I due calciatori hanno già avviato l’iter riabilitativo stabilito dallo staff medico. Le rispettive condizioni cliniche verranno monitorate quotidianamente.

L'incontro

Questa mattina la Scafatese Calcio ha ospitato l’Integrity Tour, il prestigioso progetto promosso da Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC). L’iniziativa nasce con l'obiettivo prioritario di sensibilizzare atleti e tesserati sui rischi legati alle scommesse illegali e di contrastare con fermezza qualsiasi fenomeno di match-fixing, tutelando l'etica, la trasparenza e la credibilità del gioco del calcio.All'incontro ha preso parte con l'intera prima squadra gialloblù insieme ai componenti dello staff tecnico ed anche la Primavera. La sessione formativa ha permesso di approfondire nel dettaglio la normativa vigente, i comportamenti esplicitamente vietati dal Codice di Giustizia Sportiva e le gravissime conseguenze – sia professionali che personali – derivanti da eventuali condotte illecite.

L'evento è stato condotto da relatori: Giovanni Marchi e Giacomo Bindi (Area Marketing e Progetti Lega Pro), , l’Avv. Marcello Presilla (Responsabile Integrity di Sportradar in Italia) e Danilo Coppola (referente territoriale dell’Associazione Italiana Calciatori). Grazie al valore dei loro interventi ed anche al confronto diretto, la Scafatese Calcio compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita formativa dei propri tesserati, ribadendo con forza l'impegno del Club nella promozione dei valori autentici dello sport e del rispetto assoluto delle regole.