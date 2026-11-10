Incidente auto-scooter, muore un uomo di 59 anni Il sinistro sarebbe avvenuto durante un sorpasso: indagano i carabinieri

Tragico incidente sulla strada provinciale nei pressi di Bartolini, a Montecorvino Pugliano a poca distanza dall’uscita dell’autostrada. Il Vopi è intervenuto con 2 ambulanze dopo che un uomo di 59 anni di origini marocchine, residente a Pontecagnano Faiano, è stato investito da un automobilista durante un sorpasso.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto nonostante i soccorsi. Trasportato in ospedale anche il conducente dell'auto, che ha avuto un malore dopo l'incidente.

Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.