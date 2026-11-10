Fonderie Pisano, buone notizie da Roma: sospesi i licenziamenti dei lavoratori L'annuncio della proprietà dopo l'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy

"In merito all’incontro di stamattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la proprietà delle Fonderie Pisano ringrazia il Ministero per il percorso che ha inteso intraprendere volto a coinvolgere tutti i soggetti interessati, ciascuno chiamato a fare la propria parte, e per aver sottolineato che l’obiettivo comune è di non perdere una realtà produttiva del territorio e che con un progetto green si possono salvaguardare lavoro ed ambiente". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla proprietà dello stabilimento di Fratte, a Salerno.

"L’azienda ha annunciato che dopo le richieste delle organizzazioni sindacali e per senso di responsabilità, ha deciso di interrompere la procedura dei licenziamenti collettivi e di presentare una istanza per poter accedere alla Cassa integrazione straordinaria per cessazione parziale dell’attività, chiedendo al Mimit di intercedere presso il Ministero del Lavoro per la concessione degli ammortizzatori", la buona notizia attesa dai lavoratori.

In merito alla richiesta emersa stamattina di semplificazione tecnica con l’invito alla presentazione di un nuovo progetto con un forno unico, l’amministratore delegato delle Fonderie Pisano, Ciro Pisano precisa: «Vedremo con i nostri tecnici qual è la soluzione più rapida che ci consente di ripartire al più presto. Abbiamo riscontrato un clima costruttivo, grazie alla presenza ed alla regia del Ministero, nel quale la Regione ha manifestato la disponibilità a valutare positivamente un nuovo progetto nell’attuale sede, anche se minimale, nell’attesa di individuare un nuovo sito dove trasferire lo stabilimento di Fratte con un progetto green a basso impatto ambientale».