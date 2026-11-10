Salernitana, verso il Catania senza buone notizie: La Gumina ancora out La punta non rientra in gruppo. Venerdì squadra in ritiro in provincia

Tutti in campo. Dopo le parole di Daniele Faggiano sul momento delicatissimo, la Salernitana si è ritrovata al Centro Sportivo Mary Rosy. Attenzione rivolta alla sfida interna contro il Catania, in programma domenica 15 novembre alle 14:30 allo stadio Arechi. Nessuna buona notizia dall'infermeria. Gli occhi sono puntati soprattutto su Antonino La Gumina. Il bomber continua a lavorare a parte dopo il problema muscolare rimediato nelle scorse settimane. Si assottigliano le chance. Ancora a parte Muhamed Varela Djamanca e Simone Pieraccini. Terapie per Malik Djibril.

Da venerdì in ritiro

Anche domani il gruppo si allenerà al Mary Rosy (seduta in programma alle ore 10), mentre giovedì, come rivelato stamane dal ds Faggiano, la sgambatura sarà allo stadio Arechi. Venerdì la squadra tornerà ad allenarsi al centro sportivo, pranzerà insieme e da venerdì sera sarà in ritiro in provincia per trovare concentrazione verso la gara con gli etnei.