Abbattuto l'ultimo diaframma: pronte le gallerie di Porta Ovest Un passaggio storico per la mobilità da e verso il porto

Un passaggio storico per la mobilità cittadina e per il futuro del porto commerciale di Salerno. Alle ore 18 di oggi, martedì 10 novembre, è stato abbattuto l’ultimo diaframma del sistema di Gallerie di Porta Ovest, completando di fatto la parte strutturale dell’infrastruttura strategica destinata a collegare direttamente il porto commerciale di Salerno con la rete autostradale, eliminando le interferenze con il viadotto Gatto e con la viabilità comunale e provinciale.

L’intervento di oggi rappresenta una tappa decisiva verso l’apertura dell’opera, realizzata dal Consorzio Stabile Arechi. Come promesso a marzo scorso, è stato realizzato l’ultimo tratto, quello che sbuca davanti a Villa Poseidon, lungo circa 160 metri. Siamo in vista della conclusione di un’opera attesa da anni e destinata a cambiare radicalmente il sistema dei collegamenti dell’area portuale salernitana. L’abbattimento dell’ultimo diaframma è avvenuta alla presenza del presidente dell’Autorita di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, dei vertici del Consorzio Arechi e delle maestranze impegnate nel cantiere.

Il sistema di Gallerie Salerno Porta Ovest nasce da un’intesa istituzionale tra il Comune di Salerno e l’allora Autorità Portuale, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con l’obiettivo di garantire un accesso diretto e moderno allo scalo commerciale, alleggerendo sensibilmente uno dei principali punti critici della viabilità cittadina. L’opera consentirà un’importante ottimizzazione dei flussi veicolari, con una significativa riduzione dei tempi di percorrenza, una drastica diminuzione della congestione stradale e un miglioramento dell’accessibilità al porto commerciale. Benefici rilevanti interesseranno anche i collegamenti verso la Costiera Amalfitana, grazie a una più efficiente distribuzione del traffico in ingresso e in uscita dalla città.

La nuova infrastruttura non rappresenta soltanto una risposta alle esigenze della mobilità. All’interno delle gallerie troveranno infatti posto anche i cavidotti destinati all’alimentazione elettrica delle navi ormeggiate in porto, consentendo il cosiddetto cold ironing e contribuendo alla riduzione delle emissioni atmosferiche e dell’inquinamento acustico derivante dai motori accesi durante la sosta.

Il progetto è stato reso possibile grazie a un articolato programma di finanziamenti, dai fondi PON ai fondi PAC e risorse complementari al PNRR.

Un’opera particolarmente complessa e caratterizzata da criticità importanti, affrontate e risolte grazie al contributo di tecnici e professionisti altamente qualificati:

Una infrastruttura destinata a rappresentare una vera svolta per Salerno, per il suo porto e per l’intero sistema logistico regionale, con importanti ricadute in termini di competitività, sostenibilità ambientale e qualità della vita urbana.

Complessivamente la lunghezza dei tratti scavati, comprensivi delle due carreggiate principali, della rampa Poseidon e degli otto By-Pass, è pari a circa 5.520 metri per un volume di terreno lavorato di oltre 700.000 metri cubi.