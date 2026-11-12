L'Università di Salerno si allarga: ad Avellino nascerà il campus urbano Nell'ex Macello e nella scuola di Borgo Ferrovia le sedi di ricerca e formazione dell'ateneo

Sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’Università di Salerno e il Comune di Avellino, per un’integrazione sinergica tra Ateneo e Città attraverso nuovi insediamenti universitari nel contesto urbano. La firma è il primo passo per la realizzazione di un progetto comune, ispirato ai principi di alta qualità dell’offerta formativa ed universitaria, di sviluppo della terza missione e di promozione della riqualificazione urbana.

Il nuovo progetto è stato illustrato in conferenza stampa nelle parole del rettore UniSA Virgilio D’Antonio e del sindaco del Comune di Avellino Nello Pizza.

“Abbiamo accolto la proposta dell’Ateneo e in questi mesi ci siamo adoperati perché potessimo arrivare oggi alla sottoscrizione di questo protocollo. Il fatto stesso che oggi il Consiglio comunale si sia pronunciato all'unanimità, dimostra quanto questo evento sia atteso e importante per la città” – ha dichiarato il sindaco di Avellino.

Oggetto del protocollo è la concessione all’Ateneo della struttura “Ex Macello”, nonché la disponibilità dell’edificio “Ex Scuola Media” nel “Borgo Ferrovia”, compresa l’adiacente struttura sportiva, quali sedi di formazione e ricerca dell’Università di Salerno nella città di Avellino.

“Devo ringraziare il sindaco e l'intero consiglio comunale per questa opportunità - ha aperto il suo intervento il Rettore Virgilio D’Antonio - Portare l’Università sul territorio significa costruire con l'amministrazione comunale un progetto integrato, dove l'Università si innesta in quelle che sono le esigenze sociali, culturali ed economiche della città. Attualmente ci identifichiamo per i due campus di Fisciano e di Baronissi. È chiaro che nel momento in cui riusciremo a inanellare queste due iniziative, evidentemente inaugureremo il terzo mini campus dell'Ateneo, che sarà appunto il campus di Avellino”.

Sul versante dell’offerta formativa universitaria da erogare presso le nuove sedi avellinesi, il rettore ha sottolineato: “Attualmente abbiamo già tre offerte formative che eroghiamo qui nel contesto avellinese e che chiaramente vogliamo rilanciare per far sì che possano essere ancor più efficienti. In questa proiezione ulteriore c'è una riflessione profonda in corso rispetto a Psicologia, che è un corso di studi che manca nell’offerta formativa UniSA e rispetto al quale c'è una forte domanda di formazione nel contesto campano. Abbiamo avviato riflessioni legate anche a corsi di studio come Biotecnologie, magari in partnership con l'Università del Sannio. Una ulteriore riflessione potrebbe essere legata alla nostra scuola di formazione insegnanti che è tra le principali del Mezzogiorno d'Italia e potremmo pensare di dislocare alcuni segmenti di quella formazione qui ad Avellino. Si tratta di proposte in fase di valutazione iniziale. Sicuramente l'ambizione è far sì che l'Università sia percepita nel contesto cittadino e per essere percepita deve coinvolgere innanzitutto i giovani”.

“Avremo una università con una presenza importante in città - ha aggiunto il sindaco Pizza - Una grande occasione per contrastare lo spopolamento. Una grande opportunità per i nostri giovani di restare ad Avellino per provare a costruire un futuro anche nella loro città”.

Al riguardo il rettore D'Antonio ha concluso: “I ragazzi devono poter partire, devono fare esperienze all'estero, ma è chiaro che quella libertà è davvero tale se al contempo lavoriamo insieme anche sul loro diritto di restare. Questo protocollo rappresenta esattamente una di quelle iniziative sinergiche che portano a compimento un progetto di questo tipo”.