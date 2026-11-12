UFFICIALE - Salernitana, dalla mattinata di domani tutti in ritiro

"Da domani alle 8:00 avrà inizio il ritiro pre-partita: la squadra si ritroverà presso il centro sportivo Mary Rosy". La Salernitana ufficializza la decisione relativa al ritiro pre-Catania. Come annunciato dal direttore sportivo Daniele Faggiano, da domani la squadra si unirà preparare al meglio la super sfida di domenica. Allenamenti nel quartier generale di Pontecaganano Faiano e successivamente pernottamento in una struttura della provincia.
I convocati
Di seguito i convocati: Cevers, Galeotti, Perina, Zoia, Celiento, Villa, Llano, Capuano, Heinz, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Pieraccini, Gyabuaa, de Boer, Tascone, Vitale, Cardoni, Achik, Lescano, D’Ursi, M. Djamanca, La Gumina, Boncori, Bevilacqua. Presenti anche gli infortunti Varela Djamanca e La Gumina. Non c'è invece Djibril, alle prese il riposo post-operatorio dopo l'intervento al ginocchio sostenuto ieri.