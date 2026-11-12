Scafatese, sfida alla capolista Potenza con limitazioni per il tifo

Una super sfida senza il calore della propria gente. La Scafatese arriva al big match con il Potenza con il vento in poppa della classifica ma con la doccia gelata arrivata per l'ambiente dopo le decisioni in materia di ordine pubblico. Su determinazione del CASMS, per l’incontro Potenza-Scafatese – in programma domenica 15 novembre alle ore 14.30 allo stadio Alfredo Viviani – le Autorità di pubblica sicurezza hanno disposto la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Scafatese FC”.
I biglietti, al costo di 13 euro più diritti di prevendita, saranno disponibili sul circuito online Ciaotickets e nelle rivendite autorizzate a partire dalle ore 15.00 del 12 novembre 2026. La prevendita terminerà sabato 14.00 novembre alle ore 19.00