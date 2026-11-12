Il futuro della professione: il confronto promosso dall'Ordine degli ingegneri Tra neutralità fiscale e nuovi regolamenti previdenziali

"Forme aggregate di esercizio professionale tecnico: il futuro delle professioni tra neutralità fiscale e nuovi regolamenti previdenziali".

Il convegno nazionale di studi di svolgerà a partire dalle 14:00 di oggi nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Un appuntamento che vuole essere uno strumento di conoscenza per i professionisti del settore tecnico per orientarsi in un mondo che ha sempre più bisogno di strategie complesse per competere su commesse e rendere più efficace la gestione operativa.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri produce specifici studi e guide operative su temi rilevanti per la professione.

All'interno di questo contesto assume rilievo la ricerca appena pubblicata "Le società tra professionisti( STP): opportunità e criticità".

"L'evento in anteprima nazionale, afferma il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno Raffaele Tarateta, nonché coordinatore dei lavori di analisi del dossier sulle STP nella qualità aggiunta di Componente del Centro Studi del CNI, intende analizzare le più recenti novità normative, tra cui l'introduzione del regime di Neutralità Fiscale per i conferimenti e le trasformazioni degli Studi(Art.177- bis TUIR) e l'applicazione del Nuovo Regolamento Generale Società di Inarcassa entrato in vigore dal 1°gennaio 2026. Grazie al contributo congiunto - continua Tarateta - gli Ingegneri, Commercialisti, Notai e dei vertici di Inarcassa, il seminario si propone come un momento di sintesi pratica fondamentale per guidare i professionisti.

I lavori si apriranno alle 14:25 proprio con i saluti del Presidente Tarateta seguiti da quelli istituzionali del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.

Dopo le relazioni è previsto un question time.