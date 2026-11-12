Latticini trasportati sul furgone con il frigorifero spento: scatta il sequestro I controlli della Polizia: i prodotti erano anche privi di tracciabilità

La Polizia di Stato di Salerno, nei giorni scorsi, ha sottoposto a controllo un autocarro che trasportava latticini in condizioni non idonee. L'intervento rientra nei servizi di vigilanza e controllo finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

Gli agenti della Polizia Stradale di Salerno hanno fermato il veicolo mentre transitava sulla S.S. 18, a Battipaglia. Dalle verifiche è emerso che il mezzo trasportava prodotti derivati dal latte con il frigorifero spento. Le modalità di trasporto non erano quindi idonee a preservare le caratteristiche dei prodotti e la sicurezza alimentare.

MANCAVANO I DOCUMENTI DI TRASPORTO

Nel corso degli accertamenti gli operatori hanno rilevato anche l'assenza della documentazione necessaria a garantire la provenienza e la tracciabilità dei prodotti alimentari, che risultavano privi dei documenti di trasporto.

SANZIONATO ANCHE PER LE CINTURE DI SICUREZZA

Gli agenti hanno inoltre sanzionato il conducente perché non faceva uso delle cinture di sicurezza. La violazione comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

IL SEQUESTRO SANITARIO DELL'ASL

Alla luce delle violazioni riscontrate, e per tutelare la salute pubblica, il personale intervenuto ha attivato le procedure previste dalla normativa di settore. Sono intervenuti gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno, che hanno eseguito il sequestro sanitario di 39 confezioni di fiordilatte e provola.

PREVENZIONE E CONTROLLI NELLA FILIERA ALIMENTARE

L'operazione fa parte delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel trasporto di merci, con particolare attenzione alla filiera alimentare e alla tutela dei consumatori. La Polizia Stradale ha ribadito l'impegno a garantire controlli costanti lungo la rete viaria, perché il trasporto degli alimenti avvenga nel rispetto delle regole e a salvaguardia della salute pubblica.