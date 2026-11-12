Salernitana, vicinanza del patron: Iervolino pensa ad un intervento pre-Catania Il patron potrebbe parlare alla squadra visto il momento delicatissimo

Il momento è di quelli delicati. La Salernitana si ritrova spalle al muro, con una classifica deficitaria, il sogno serie B diretta diventata troppo presto un’utopia e l’umore di una piazza che domenica canterà forte il proprio dissenso. Un ambiente rovente quello granata, con una situazione tutt’altro che ideale per preparare al meglio una sfida così importante come quella con il Catania.

Possibile intervento di Iervolino

Da domani la squadra andrà in ritiro, anticipando di un giorno il classico romitaggio prepartita. E non è da escludere che lì possa arrivare un contatto con il patron Danilo Iervolino. Si valuta se in presenza oppure da remoto. La volontà però è quella di lanciare un messaggio alla squadra e all’ambiente in un momento così complicato. La vicinanza di Iervolino non è mai mancata, ascoltando le parole del ds Faggiano. Ora però serve carica ma soprattutto una vittoria per gettare acqua sul fuoco e ritornare a sorridere.